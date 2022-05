Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Tumaas ang bilang ng kaso ng dengue sa Central Visayas ngayong taon, ayon sa Department of Health ngayong Martes.

Batay sa tala ng DOH Region 7, mula noong Enero 1 hanggang Mayo 7, umabot sa 3,177 ang mga kaso ng dengue.

Nangunguna ang Cebu Province na may pinakamaraming kaso na 1,132. Sumunod ang Cebu City (708), Bohol (468) at Lapu-Lapu City (444).

Nasa 31 ang namatay sa sakit sa buong rehiyon hanggang noong Mayo 7.

Naitala ito sa Cebu City (11), Cebu Province (10), Lapu-Lapu City (6), Negros Oriental (2) at Mandaue City (2).

Ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, tagapagsalita ng DOH-Region 7, ang mga nagdaaang bagyo at pag-ulan ang ilan sa mga tinitingnang sanhi ng pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon.

"Lahat 'yan has affected actually the accumulation of these waters that are stagnant," aniya sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Pinaalalahanan ni Loreche ang publiko na paigtingin ang 4S strategy laban sa sakit.

Ito ang search and destroy mosquito-breeding sites; self-protection measures; seek early consultation of symptoms; at support spraying or fogging para mapigilan ang pagdami ng dengue cases.