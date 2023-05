Mga kaso ng COVID-19, bumaba sa ilang pribadong ospital

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Bumababa na ang bilang nga mga pasyenteng may COVID-19 sa ilang mga pribadong ospital sa bansa, ayon sa isang grupo.

“So far po, for the past week, medyo tumaas ano, napansin natin yung pagtaas ng number of COVID, kahit po ito'y incidental COVID lang, tumaas talaga. Pero for the past siguro, 1 or 2 days, nakita natin na nagpa-plateau. Yung iba nga bumababa pa,” ani Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. (PHAPI).

"So far manageable naman po...hindi naman po lahat mataas ang census nila ng COVID," aniya.

Ayon sa doktor, karamihan sa mga naitatalang kaso ay itinuturing na incidental cases o yung mga nagpatingin para sa ibang sakit at natuklasang may COVID.

Dagdag pa ni De Grano, karamihan sa mga nagkakaroon ng severe o kritikal na kaso ng COVID-19 ay mga hindi bakunado.

“Ang napansin lang po namin, yung umaabot sa sitwasyon na severe and critical, karamihan po doon ay hindi vaccinated,” aniya.

Patuloy na hinikayat ni De Grano ang publiko na magpabakuna. Pero aniya, maganda rin kung ang pamahalaan na ang magbabahay-bahay para mabakunahan ang lahat kontra COVID.

“Siguro mas maganda na sila na ang pumunta sa ating mga barangay at mag-alok ng bakuna kaysa po maghintay tayo sa ating mga health centers at local government units na pumunta ang mga tao,” aniya.

--TeleRadyo, 23 May 2023