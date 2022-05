Proklamasyong ng bagong presidente, VP target sa loob ng 2-3 araw

Watch more News on iWantTFC

Handa na ang Kamara at Senado para sa sisimulang canvassing ng mga boto para sa pagkapresidente at bise presidente sa Martes. Layon nilang maiproklama ang president-elect at vice-president elect sa loob ng 2 o 3 araw. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 23 Mayo 2022