Customs employee na nakabaril ng pulis kakasuhan
ABS-CBN News
Posted at May 23 2022 08:27 PM
PatrolPh, Tagalog news, balita, TV Patrol
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