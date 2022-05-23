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Customs employee na nakabaril ng pulis kakasuhan

ABS-CBN News

Posted at May 23 2022 08:27 PM

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Sasampahan ng kasong murder ng Manila Police District ang tauhan ng Bureau of Customs na nakabaril sa isang pulis. Nag-iimbestiga na rin ang Quezon City Police District. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Lunes, 23 Mayo 2022
 

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