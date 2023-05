Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nakatakdang mag-operate ng mga bagong water treatment plant sa bansa ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa gitna ng banta ng kakulangan ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite.

Ayon kay MWSS Angat and Ipo Operations Management Division Head Engineer Patrick Dizon, nakatakda silang magbukas ng water treatment plant sa Marikina, Cavite, at Rizal.

“Marami po kaming i-implement or i-operate na mga projects…yung Cavite Modular Water Treatment Plant, yung Marikina Water Treatment Plant,” sabi niya sa panayam ng TeleRadyo.

“Yung mga deep wells po natin, so nagpa-approve po tayo sa (National Water Resources Board) na ma-operate po namin yung existing deep wells po natin dito sa Metro Manila, at yung Calawis Water Treatment Plant po natin sa Rizal,” dagdag niya.

“So 80 million liters per day po ito, so ito po yung i-operate po natin this summer po.”

May isa pa aniyang water treatment plant na ipinapatayo sa Muntinlupa.

Una nang umapela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magtipid sa tubig, kasunod ng babala ng MWSS na maaaring magkaroon ng problema sa suplay ng tubig dahil sa pagbaba ng kalidad ng tubig sa Laguna Lake at pagbara ng lumot at kalat sa kanilang water filtration system.