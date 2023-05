DICT officials humiling ng confidential, intelligence funds

Watch more on iWantTFC

Humihingi ng confidential at intelligence funds sa Kongreso ang Department of Information and Communications Technology (DICT) para harapin ang iba-ibang isyu kaugnay sa cybersecurity. Sa ngayon kasi, aminadong kapos ang kakayahan ng DICT na isagawa ito. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Lunes, 22 Mayo 2023