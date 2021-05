'Di dapat maging 'brand conscious' pagdating sa bakuna, ayon sa isang doktor

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi dapat maging brand conscious ang mga Pilipino pagdating sa bakuna kontra COVID-19 dahil ang lahat ng mga ito ay masusing napag-aralan at hindi naman ibibigay ng gobyerno kung makapagdadala ito sa mga tao ng kapahamakan.

Ito ay ayon kay Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, sa gitna ng usapan kung tama nga bang hindi na ianunsyo ang brand ng bakuna na gamit sa mga vaccination site para maiwasan ang pagpili ng mga tao.

“Nagiging brand conscious tayo, hindi dapat ganun. Ang bakuna buhay mo ang nakasalalay d'yan. Di bale kung sapatos lang 'yan, o handbag o something, hindi eh. Buhay ang nakasalalay dito at 'yan ay pinag-usapan nang husto ng ating mga eksperto,” ayon kay Bravo.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Bravo na nakita na ng publiko ang resulta matapos maraming tao ang nagbaka-sakaling pumila nang mag-rollout ng bakunang Pfizer.

“Nakita mo naman hindi maganda ang epekto at nagkakagulo sila. Nawala social distancing, marami ang na-disappoint kasi hindi sila nakakuha. Hindi na nga nakakuha ng bakuna baka makakuha pa ng COVID,” sabi niya.

Ayon kay Bravo, isa pang nakadaragdag sa agam-agam ng mga Pilipino ay ang mga nababasa sa social media tungkol sa mga side effect ng mga bakuna.

“Walang bakuna na sasabihin mo na walang side effect. Pero hindi dapat 'yun ang isipin nila, mahalaga ang bakuna,” dagdag niya.

Ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na hindi dapat ianunsiyo ang gagamiting bakuna sa vaccination centers para maiwasan ang pagdagsa ng tao.

Nilinaw na ng gobyerno na sasabihin sa mga magpapabakuna ang brand na gagamitin sa kanila pagdating sa vaccination site.

“Nag usap-usap ang mga eksperto at sabi nila 'wag na muna, kasi itong kaguluhan na ito hindi maganda. Lahat ng bakuna ay merong kahalagahan. Ang dapat gawin mapadami ang mabakunahan,” sabi ni Bravo.

Dagdag niya na sa 3 milyong naturukan ng bakuna ay nasa 3 porsiyento pa lamang ang nagre-report ng side effects tulad ng lagnat, sakit ng ulo, sakit ng kalamnan at pagtaas ng presyon.

Marami aniya ay underreported pa dahil posibleng mild lamang ang kanilang mga naramdaman at hindi na ito binigyan pa ng importansiya ng pasyente.

“Ang bakuna 'pag 'yan ay inirekomenda ng mga eksperto hindi po 'yan sasabihin na makakapagdulot ng harm o ng damage sa ating mga kababayan. Yes, may mga side effects, pero hindi po 'yan makakapagdulot dapat ng pagkamatay,” sabi niya.

Samantala, wala namang nakikitang nilabag na karapatang pantao ang DILG sa kautusan nito sa mga LGU hinggil sa hindi pag-anunsiyo ng brand ng bakunang gagamitin.

"Wala po tayong nilalabag dito because since gamot po 'yan, kailangan talaga ng consent n'yo. And part of your informed consent to be inoculated is to know the brand. Definitely, pagdating sa vaccination center sasabihin sa inyo kung ano yung bakuna and therefore wala po kaming nakikitang violation ng karapatang pantao," sabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

- TeleRadyo 22 Mayo 2021