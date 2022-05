Omicron BA.4 variant na-detect sa Pilipinas

Watch more News on iWantTFC

Na-detect ng Department of Health ang Omicron BA.4 subvariant sa Pilipinas, na itinuring na variant of concern at may kakayahan na mas mabilis na makapanghawa. Dahil dito, nagpaalala ang ahensiya na huwag kalimutang sumunod sa protocols. Nagpa-Patrol, Michael Delizo, TV Patrol, Sabado, 21 Mayo 2022.