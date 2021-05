Friday Mass sa Quiapo church ngayong GCQ, dinagsa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi pa pumuputok ang araw ngayong Biyernes ay mahaba na ang pila ng mga nagsisimba sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila.

Ito kasi ang unang Friday mass na nasa mas maluwag na quarantine classification na ang lungsod.

Isinailalim na sa GCQ ang NCR Plus bubble noong Mayo 15.

Kasunod naman ang pagpapatupad ng GCQ ang bahagyang pagluwag sa sistema sa simbahan ngayon.

Kung noong MECQ ay bawal ang mga magsisimba na pumuwesto sa Plaza Miranda, ngayon ay pinapayagan na sila. Pero 30% pa rin ang pinapayagang capacity sa loob ng simbahan.

Sa mga oras na ito ay mahaba na pila sa Carlos Palanca Street. Dito ang waiting area ng mga magsisimba na hindi nakapasok sa cut-off sa simbahan at Plaza Miranda. May dalawang entry points sa simbahan: sa Villalobos at Carriedo habang nasa Quezon Boulevard naman ang exit.

No contact tracing form, no entry sa simbahan. Dapat rin ay nakasuot sila ng face mask at face shield at may tamang distansya.

May mga security personnel mula simbahan at maging mga tauhan ng pulisya na nakapuwesto sa loob at paligid ng simbahan.

Puwede naman pumasok sa Villalobos area ang mga mamimili lang ng mga panindang gulay pero bawal sila magtagal doon.

- TeleRadyo 21 Mayo 2021