MAYNILA — Dinepensahan ngayong Sabado ng isang grupo ang umiiral na "no permit, no exam" policy sa maraming pribadong paaralan sa bansa.

Sabi ni Kristine Carmina Manaog, legal counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (Cocopea), paraan ang naturang polisiya para hindi maipon ang utang na kanilang mga estudyante, at para magpatuloy ang operasyon ng mga paaralan.

Ang "no permit, no exam" policy ay "preventive measure na hindi tayo aabot sa punto na nag-a-accumulate 'yung utang or bayarin ng ating students," aniya sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Dagdag ni Manaog, ito ay para masigurado ang regular na cash flow sa mga eskuwelahan lalo't hindi naman aniya pinopondohan ng gobyerno ang kanilang operasyon. "Nakadepende lang po kami sa maagap na pagbayad ng tuition."

Ibinihagi niya ang isang pag-aaral nila na nagpapakitang kung hindi maipatutupad ang panukalang "no permit, no exam policy", ang "current collectibles" ng ilang paaralan ay makasusustento sa kanilang operasyon ng hanggang pitong buwan lamang.

"Ayon sa pag-aaral namin, if napatupad itong "no permit, no exam" bill... ang aming collectibles ay kaya lang kaming matustusan o kaya lang naming mag-survive for the next two months," ani Manaog.

"Ganun ka-vulnerable and sensitive ang financial capabilities and status ng ating private schools, na if mawawala yung ganung effective means for us to promptly collect and if mawala yung sense of urgency or moral compulsion to pay on time, yun ang kalalabasan ng ating private education sector."

"Makikita natin na in a matter of few months, isa-isa po silang magsasara," sabi ni Manaog.

Nitong Mayo, inaprubahan ng mga mambabatas sa Kongreso ang panukalang batas na nagbabawal sa implementasyon ng "no permit, no exam" policy.

Hiling ni Manaog, sana ay makonsidera rin ang interes ng private schools.

"Alam nating may mga ganoong interventions na nasa panukalang batas, pero ito po ay sa tingin po namin ay hindi sapat. Isa po sa mga interventions po na ito tulad ng witholding of credentials or grades ginagawa po iyan ng schools pero hindi po sapat. Ang nakita naming epektibo po is 'no permit no exam,'" sabi ni Manaog.

"Diyan po namin kinukuha ang pambayad sa ating teachers, employees, sa utilities, sa internet lalo na po na hybrid po tayo ngayon, and other utilities tulad ng kuryente and tubig."

— TeleRadyo, Mayo 20, 2023