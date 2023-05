Watch more on iWantTFC

Nagbabala ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa maaaring kakulangan sa suplay ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite kasunod ng patuloy na pagbaba ng kalidad ng tubig ng Laguna Lake at pagbara ng mga lumot at debris sa kanilang water filtration system. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Sabado, 20 Mayo 2023.