Rape suspect tiklo matapos tangkang makipagkita ulit sa biktima

MAYNILA—Arestado ang isang suspek sa panggagahasa matapos niyang makipag-ugnayan sa kanyang biktima.

Noong 2018 pa nahaharap sa kaso ang suspek matapos siyang ireklamo ng panghahalay.

Nitong Huwebes, dumulog ang biktima sa Masambong Police Station at sinabing nais muling makipagkita ng suspek sa kaniya.

Sa pagberipika ng QCPD sa korte at sa pag-double check nila sa kanilang e-warrant system, natuklasan nilang may standing warrant of arrest ang suspek.

Sa bisa nito, tuluyan na nilang naaresto ang suspek sa Timog Avenue.

Hindi na nakapalag pa ang suspek at 'di na rin nagbigay ng anumang pahayag.

Ayon kay Pol. Lt. Mharechel Rosana, hepe ng Masambong Police Station investigation section, malaking tulong sa pulisya ang e-warrant system dahil dito nakikita nila ang validity at effectivity ng date ng arrest warrant.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News