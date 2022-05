Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Ang paghahabol ng hustisya ay isang uri ng pag "move on" sa gitna ng nagbabadyang termino ng presumptive president Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., ayon sa isang Marcos regime survivor.

Saad ni Bonifacio "Boni" Ilagan, isang martial law activist at convenor ng Campaign Against the Marcoses and Martial Law", naging buhay na niya ang paghabol ng hustisya at katotohanan sa mga nangyari sa ilalim ng diktadura ni Ferdinand Marcos Sr.

Isa si Ilagan sa mga nag-petisyon sa Commission of Elections na kanselahin ang kandidatura ni Marcos Jr. dahil sa kaniyang mga kaso kaugnay sa buwis.

Nitong Huwebes ay inutusan ng Supreme Court ang mga respondent sa petition na nagkwe-kwestiyon sa pag-dismiss ng Commission of Elections sa naturang kahilingan na kanselahin ang COC ni Marcos.—SRO, TeleRadyo, Mayo 19, 2022