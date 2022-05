Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Dalawang pusher ang naaresto matapos mahulihan ng higit P200,000 halaga ng hinihinalang shabu sa Antipolo City, Rizal.

Ayon sa mga awtoridad, nahuli sina "Anton" at "Kobe" sa buy-bust operations sa Brgy. San Jose, kung saan 37 gramo ng hinihinalang shabu ang nasabat.

May nagbigay umano ng impormasyon na laganap ang bentahan ng ilegal na droga sa nasabing lugar at itinuro si Anton na nasa likod ng mga ilegal na aktibidad at kasabwat niya si Kobe.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News