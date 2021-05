Benepisyo mula sa Employees Compensation program, iba pa sa ibinibigay ng SSS: ECC

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sinabi ngayong Huwebes ng Employees' Compensation Commission (ECC) na ang benepisyong matatanggap ng isang covered member sa ilalim ng inilabas nitong resolusyon hinggil sa anumang aksidenteng matamo sa panahong nagtatrabaho habang naka work-from-home ay hiwalay sa benepisyong ibinibigay ng Social Security Sytem (SSS).

Ayon kay Atty. Jonathan Villasoto, deputy executive director ng ECC, bagama’t magkapareho ng pangalan—sickness, disability o death—magkaiba ang purpose ng benepisyo para dito.

“Yun po ang itinatakda ng batas. Ito po yung double recovery of benefits dahil magkaiba yung purpose. Matatanggap natin ang benepisyo sa ilalim ng SSS dahil po tayo ay miyembro doon. Pero kung saka-sakali po ang naturang insidente ay maituturing work-related, meron pa po tayong posibleng karagdagang benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program,” paliwanag ni Villasoto.

Sa inaprubahang Board Resolution No. 21-03-09 ng ECC noong Marso 11, covered ang anumang aksidente na magreresulta ng disability o death ng empleyado habang nagtatrabaho sa bahay.

Kailangan may maipakitang "written directive" o order ang empleyado mula sa employer hinggil sa WFH arrangement nila.

Sa ilalim ng programa, ito ang maaaring makuhang benepisyo: loss of income benefits, medical benefits, at death and funeral benefits.

Maraming kumpanya ang kasalukuyang pinapayagan ang work-from-home arrangement sa gitna ng COVID-19 pandemic.

“Idinedeklara na pong compensable ng Employees Compensation Commission ang anuman pong aksidente na naging dahilan sa pagkapinsala sa katawan o maging pagkamatay habang ginagawa ang assigned task sa kani-kanilang tahanan o dwelling places,” sabi ni Villasoto sa panayam sa TeleRadyo.

Dagdag pa niya, sakop ng naturang resolusyon ang lahat ng compulsory members ng SSS na may employer-employee relationship. Kasama rin aniya rito ang lahat ng mga empleyado ng gobyerno na may GSIS contributions.

- TeleRadyo 20 Mayo 2021