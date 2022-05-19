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'May responsibilities': VP Leni may paalala kay Jillian matapos ang NYU graduation

ABS-CBN News

Posted at May 19 2022 09:14 PM

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Dumalo sa commencement exercise ng class of 2022 ng New York University ang pop star na si Taylor Swift. Naroon din si Vice President Leni Robredo dahil sa pagtatapos din ng anak niya na si Jillian. Paalala ni Robredo sa anak, may kaakibat na responsibilidad ang natamasa nitong magandang edukasyon sa NYU. Nagpa-Patrol, Don Tagala. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022 

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