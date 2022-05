Watch more News on iWantTFC

Dumalo sa commencement exercise ng class of 2022 ng New York University ang pop star na si Taylor Swift. Naroon din si Vice President Leni Robredo dahil sa pagtatapos din ng anak niya na si Jillian. Paalala ni Robredo sa anak, may kaakibat na responsibilidad ang natamasa nitong magandang edukasyon sa NYU. Nagpa-Patrol, Don Tagala. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022