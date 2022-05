Watch more News on iWantTFC

MANILA – Una nang sinabi ni presumptive vice president Sara Duterte-Carpio na nais niyang manumpa bilang pangalawang pangulo ng bansa sa Hunyo 19, para makadalo sa oath-taking ni presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Hunyo 30.

Sa mga nakaraang halalan, magkasunod na nanunumpa sa tungkulin ang pangulo at pangalawang pangulo sa Hunyo 30.

Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa oath-taking ng dalawang pinakamatataas na opisyal sa bansa?

Ayon kay dating University of the Philippines (UP) College of Law dean Pacifico Agabin, hindi naman kailangang sabay na manumpa sa tungkulin ang pangulo at pangalawang pangulo.

“Ang sinasabi po ng Constitution natin eh yung presidente at bise presidente ay dapat kukuha ng oath bago mag-assume ng opisina.”

“Kaya po, hindi naman kailangan simultaneous yung pagkuha ng oath ng president at bise-presidente, pwedeng mas maaga yung isa,” paliwanag niya.

Dagdag lang nag abogado, dapat munang maiproklama ng Kongreso ang mga nanalong kandidato bago sila manumpa.

“Siyempre, bago mag-oath siya eh dapat naproklama muna siya ng Kongreso natin na siya ang talagang panalo sa election natin,” aniya.

“Kasi theoretically, bago mag-proclaim ng Kongreso eh hindi pa natin alam officially kung sino ang panalo.”

Sabi pa ni Agabin, walang epekto ang maagang panunumpa ni Duterte-Carpio, sakaling matuloy ito, sa termino ni Vice President Leni Robredo na sa katapusan pa ng Hunyo matatapos.

“Ang oath-taking po eh symbolic lang naman eh,” aniya.

Una nang sinabi ni Duterte-Carpio na gusto niyang manumpa sa Hunyo 19 dahil nais ng mga Davaoeño na masaksihan ang kanyang inagurasyon.

--TeleRadyo, 19 May 2022