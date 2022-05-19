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PPCRV hanggang Biyernes na lang sa UST campus

ABS-CBN News

Posted at May 19 2022 08:22 PM

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Hanggang Biyernes na lang ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) sa University of Santo Tomas na nagsilbing command center ng operasyon nito sa nakalipas na dalawang linggo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang mga kopya ng election returns mula sa ibang bahagi ng bansa. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Huwebes, 19 May 2022 

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Read More:  Halalan 2022   elections   polls   Philippine elections   UST   University of Santo Tomas   PPCRV   election returns   Parish Pastoral Council for Responsible Voting  