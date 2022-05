PPCRV hanggang Biyernes na lang sa UST campus

Watch more News on iWantTFC

Hanggang Biyernes na lang ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) sa University of Santo Tomas na nagsilbing command center ng operasyon nito sa nakalipas na dalawang linggo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang mga kopya ng election returns mula sa ibang bahagi ng bansa. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Huwebes, 19 May 2022