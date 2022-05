Mga ospital tinututukan dahil sa banta ng omicron subvariant

Watch more News on iWantTFC

Tinututukan na ng Philippine College of Physicians ang estado ng mga ospital para malaman kung dumami ba ang na-admit dahil sa COVID-19 at kung malala ba ang kanilang mga sakit. Ayon sa isang infectious disease specialist, may posibilidad talagang muling dumami ang na-admit dahil sa COVID-19. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 19 May 2022