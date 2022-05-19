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Mga mahihirap umaasang makaahon sa tulong ng mga bagong lider

ABS-CBN News

Posted at May 19 2022 08:18 PM

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Tinatayang nasa 10.9 milyong Pilipino ang naniniwalang mahirap sila, base sa kalalabas na SWS survey. Para sa mga pamilyang na-survey, inaasahan nilang magawan ng solusyon ang kanilang kahirapan ng mga bagong halal na lider. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022

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