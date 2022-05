Ilang kurso sa UP Diliman nagbukas na ng limited face-to-face classes

Watch more News on iWantTFC



Balik na sa face-to-face classes ang ilang kurso sa University of the Philippines Diliman. Siniguro naman ng Commission on Higher Education o CHED na umaaksiyon ito para matulungan ang mga estudyante sa pagkuha ng health insurance na requirement para sa mga nagbabalik sa paaralan. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022