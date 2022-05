Canvassing ng boto para sa presidente, VP kasado na

Watch more News on iWantTFC

All systems go na ang plenaryo ng Kamara para masimulan ang bilangan ng boto para opisyal na maiproklama ang nanalong pangulo at bise presidente. Nagbabala naman ang 2 senador na posibleng mauwi sa constitutional crisis ang petisyon ng isang grupo sa Korte Suprema na kumukuwestiyon sa certificate of candidacy ni presumptive president Bongbong Marcos. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022