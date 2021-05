Publiko pinaalalahanan: Rehistro muna bago bakuna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinaalalahanan ang publiko na magparehistro muna bago pumunta sa vaccination centers matapos dagsain ang rollout ng Pfizer COVID-19 vaccine nitong linggo.

Muling hinihikayat ang mga Pilipino na kunin ang anumang available na bakuna kontra COVID-19 dahil lahat ito ay epektibo at aprubado ng Food and Drug Administration, ayon kay Dr. Gloria Balboa, director ng Metro Manila center for health development.

"Kahit ano pong bakuna ang nandyan 'yun po ang best na bakuna para sa atin po," aniya sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo.

"'Wag po sila pumunta kung hindi pa sila naka-schedule kasi bawat vaccination center mayroong limit na pwedeng bakunahan for that day... Alam naman natin 'pag pila at di ma-maintain ang social distancing, malaki ang risk na naman na kakalat ang sakit."

Maaaring magparehistro online o sa kani-kanilang barangay, dagdag ni Balboa.