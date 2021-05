CHED nais na maisama mga estudyante sa bakunahan kontra COVID-19

Watch more in iWantTFC

Umaasa ang Commission on Higher Education (CHED) na masama na rin sa pagbabakuna kontra COVID-19 ang mga estudyante.

Sinabi sa TeleRadyo ni CHED Chairman Prospero de Vera na dapat na rin pag-usapan at pag-aralan ang panukalang ito lalo’t isyu rin umano ito ng mental health ng mga kabataan. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagbabawal sa physical classes at pagdaraos ng mga klase sa pamamagitan ng online sessions, modules, television at radio platforms.

“Hindi natin pwedeng isara ang isip natin na hindi natin babaguhin ang priority list natin. Kung makikita natin sa ibang bansa na pwede nang gawin ito, so we really have to study, we really have to talk to the experts from other countries, benchmark, and look into possibly doing it also in the Philippines,” ayon kay De Vera.

Apektado aniya ang mental health ng karamihan sa mga kabataan na sanay lumabas at makisalamuha sa mga kaklase.

Pinag-aaralan na rin ng CHED ang posibilidad na masama na sa limitadong face-to-face classes ang iba pang kurso, partikular ang engineering, information technology, maritime at industrial technology bago maglabas ng desisyon.

“Importante ito kasi kailangang ilista na ano yung mga subject lang na pwedeng mag face-to-face. Yung talagang may hands on experience. Yung mga subject na pwedeng flexible learning, flexible learning pa rin yan,” sabi niya.

- TeleRadyo 19 Mayo 2021