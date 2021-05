ALAMIN: Vaccine interval, iba pang kaalaman tungkol sa bakuna kontra COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mahigit tatlong milyong doses ng COVID-19 vaccine ang naibakuna na sa mga Pilipino sa patuloy na vaccination program ng gobyerno.

“Natutuwa kami na marami ng gustong magpabakuna kaya lang wag nang masyadong choosy,” pahayag ni Dr. Nina Gloriani, chair ng DOST COVID-19 vaccine panel expert.

Tinutukoy dito ni Gloriani ang dagsa ng mga taong sa mga vaccination sites para magpabakuna ng Pfizer nitong mga nakalpipas na araw.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, pinag-iingat ni Gloriani ang publiko hinggil sa pagpila para maiwasan ang pagkalat ng virus.

“Yung pagpila-pila sa mga chino-choose n'yo baka doon kayo magka-COVID, hindi 'yung bakuna ang makuha n'yo. Mag ingat na lang po at makinig tayo sa kung ano ang sabi sa atin na pupunta lang pag nakaregister kayo, wag na po nating gawin yung pagpila-pila kasi marami tayong variants ngayon,” sabi niya

Samantala, pinaunlakan rin ni Gloriani ang mga katanungan ng publiko sa pamamagitan ng segment na Bakuna Muna sa programa ni Kabayan sa TeleRadyo.

GAANO KATAGAL ANG EPEKTO NG BAKUNA KONTRA COVID-19:

“We hope longer than 6 to 9 months na meron tayong data ngayon. We’re hoping mga 1 year at least. Kung hindi, that’s when we need a booster. Plus, hindi lang yung booster. Kailangang ma-update ang ating mga vaccines kasi may mga variant. Yung data ng duration ng immunity hintayin natin ng mga isang taon. Sa ngayon 9 months, kasi yun pa lang ang mayroong data. Imomonitor pa yung mga nabakunahan noon pa, earlier up to about 1 year. Magkakarekomendasyon pagka nakita na mababa na nga ang immunity after one year.”

KAILAN PWEDENG MAGPABAKUNA ANG GUMALING SA COVID-19:

“Ang sabi ng infectious disease experts natin kapag complete recovery, per assessment ng attending physician, natapos na yung mga gamot nyo—kaya dapat wala pong sintoma—yung complete recovery ang definition nila dyan.”

PWEDE BANG MAGPABAKUNA ANG MGA NAGTE-TAKE NG REMDESIVIR:

“Ang nag take ng remdesivir ay nagka-COVID. Magwe-wait kayo na magrecover fully saka kayo pwedeng magpabakuna. Tapusin lang.”

ANG MAY SAKIT SA PUSO NA WALA NAMANG MAINTENANCE PWEDE BANG BAKUNAHAN:

“Ano bang sakit sa puso, anong klase saka bakit walang maintenance? Ibig sabihin, apparently normal. Marami kasing sakit sa puso, iba ibang klase yun. Pa check up na lang muna.”

ANO ANG PAYO SA MGA MAY HIKA BAGO MAGPABAKUNA?

“Kailangan ang hika n'yo controlled so hindi pwedeng may acute asthmatic attack kayo bago magpabakuna. Dapat controlled kayo for at least 3 months.”

ANO ANG LIGTAS NA INTERVAL NG COVID-19 VACCINES:

“Mas gusto natin at least 4 weeks, ayaw natin yung mauuna kasi mas maganda ang immune response, mas mahaba ang interval.”

BAKIT IBA-IBA INTERVAL NG MGA BAKUNA:

“Ang Sinovac, may data sila na two weeks ang interval at 4 weeks. Mas maganda yung 4 weeks kaya yun ang ating ginagamit sa Sinovac dito sa atin. Yung sa Astrazeneca, meron silang data na ang interval ay 1 month, 2 months, and 3 months. Nakita lang na tumataas pa pagka mas mahaba yung interval kaya may window period na malawak. Pero pwede namang ibigay after one month.

Even for other vaccines, kung madedelay, mas mabuting madelay ng konti kaysa mauna.”

- TeleRadyo 19 Mayo 2021