Retiradong PNP general patay sa sunog sa Tandang Sora

MAYNILA—Isang dating heneral ng Philippine National Police ang nasawi matapos maabo sa sunog ang kaniyang bahay sa Brgy. Tandang Sora, Quezon City Miyerkoles ng gabi.

Na-trap umano sa nasunog niyang bahay sa Carmel 3 Subdivison si Ret. Gen. George Ancheta.

Base sa paunang imbestigasyon ng BFP, napabayaang kandila sa isang kwarto sa naturang bahay ang naging sanhi ng sunog.

Gabi-gabi umanong nagtitirik ng kandila ang mag-asawang may-ari sa loob ng kwarto ng namayapa nilang anak.

May kalumaan na ang bahay at gawa sa kahoy ang sahig ng ikalawang palapag, dingding at mga bintana nito kaya naman mabilis na lumaki at kumalat ang apoy.

Nakaligtas naman ang asawa ng dating police official at ang kanilang kasambahay.

Natagpuan na lang ng mga rumespondeng bumbero ang bangkay ng pitumpu't anim na taong gulang na dating PNP general sa unang palapag ng bahay sa may ibaba ng kanilang kwarto.