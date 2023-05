Watch more on iWantTFC

MAYNILA (UPDATED) — Tatlo ang kumpirmadong patay habang 5 naman ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang ilang bahay sa Estero de Magdalena sa Recto, Maynila.

Ayon sa mga residente, pasado alas-12 ng hatinggabi nang marinig nila ang malakas na kalabog sa itaas. Inakala pa nila na bumigay ang kalapit na gusali pero puno ng balete pala ang bumagsak.

Sa bilis ng pangyayari, wala nang naisalbang gamit ang mga residente.

Lima ang agad nasagip at nagtamo ng minor injury habang ang 5 pa ay na-trap sa loob ng kanilang mga bahay at pinagtulungang sagipin ng Bureau of Fire Protection at Manila disaster office.

Huling nailigtas ang isang ama na yakap-yakap pa ang kaniyang 2-taong-gulang na anak. Sa ngayon, inaalam pa ang kondisyon ng mag-amang isinugod sa ospital.

Inaalam pa rin ng mga awtoridad kung gaano karaming bahay ang naapektuhan sa estero.