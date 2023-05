Watch more on iWantTFC

MAYNILA (UPDATED) — Dalawa ang kumpirmadong patay matapos mabagsakan ng puno ang ilang bahay sa Estero de Magdalena sa Recto, Maynila.

Ayon sa mga residente, pasado alas-12 ng hatinggabi nang marinig nila ang malakas na kalabog sa itaas. Inakala pa nila na bumigay ang kalapit na gusali pero puno ng balete pala ang bumagsak.

Sa bilis ng pangyayari, wala nang naisalbang gamit ang mga residente.

Nasa 5 katao ang na-trap sa loob ng kanilang mga bahay at pinagtulungang sagipin ng Bureau of Fire Protection (BFP) at Manila disaster office.

Huling nailigtas ang isang ama na yakap-yakap pa ang kaniyang 2-taong-gulang na anak.

Sa pinakahuling tala ng Jose Reyes Memorial Medical Center alas-2:30 ng hapon, 2 na ang nasawi habang 6 ang sugatan.

Sa hiwalay namang tala ng BFP nitong Huwebes ng umaga, sinabi nitong 3 ang patay at 5 ang sugatan sa insidente.

Inaalam pa ng mga awtoridad kung gaano karaming bahay ang naapektuhan sa estero.

— May ulat nina Karen De Guzman at Jeff Caparas, ABS-CBN News