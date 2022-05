Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Sugatan ang isang umano'y carjacker matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Tondo, Maynila.

Ayon sa NCRPO public information office, ang nasabing suspek ay sangkot umano sa carnapping incident sa Brgy. Paltok, Quezon City.

May standing warrant of arrest din ang lalaki dahil sa kasong pagnanakaw. Nakulong na rin siya dati dahil sa ilegal na droga, pagsusugal, at pagdadala ng baril.

Noong May 16 nakatanggap ng report ang QCPD hinggil sa ninakaw na motorsiklo ng suspek.

Nang matunton ang kinaroroonan ng suspek nitong Martes ay doon umano siya bumunot ng baril laban sa mga pulis.

Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang suspek, na nakumpiskahan ng pulisya kalibre .38 na baril.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News