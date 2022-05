Tumakbong mayor sa Tanay, Rizal hihiling ng recount

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Magsasampa si Tanay, Rizal mayoral candidate Carlos Inofre ng petition for recount ukol sa umano'y maanomalyang resulta ng halalan.

Kabilang aniya sa maghahain ng petition sa Regional Trial Court sa Baras, Rizal ay sina Dr. Joy Tica at Iver Gaston na tumakbong vice mayor.

"Sa aming palagay, maraming election irregularities na naobserbahan at hindi katanggap-tanggap 'yung resulta para sa amin," ani Inofre sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

Ayon kay Inofre, hindi umano pinahintulutang makapasok sa presinto ang kanilang mga poll watcher sa araw ng botohan.

Marami rin umano sa kanilang mga kaalyado ang wala sa listahan ng mga boboto.

Dagdag ni Inofre, halos lahat umano ng mga vote counting machine sa Tanay ay madalas na nasisira. Matagal din umano ang transmission nito kahit may maayos na signal sa bayan.

"Ang pinakaimposible po dito ay nag-team zero pabor sa incumbent. Bagay na hindi katanggap-tanggap sapagkat close fight po itong laban dito sa bayan ng Tanay," aniya.

Panalo sa pagka-alkalde si Lito Tanjuatco, na nakakuha ng 27,400 boto. May 19,599 na boto namang nakuha si Inofre.

Wagi rin sa pagka-vice mayor si RM Tanjuatco, na nakakuha ng 23,992 boto. Sinundan siya ni Tica, na may 12,405 boto, at Gaston, na may 11,561 boto.

Wala pang pahayag ang kampo ni Tanjuatco at ang Comelec ukol sa alegasyon ni Inofre.