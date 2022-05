Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Dahil sa naganap na “staged” jail riot sa Quezon City Jail nitong Mayo 13, nagsagawa ng operasyon ang mga awtoridad laban sa mga nanguna sa insidente.

Nirekomenda ng mga opisyal ng city jail na i-decongest o pansamantalang ilipat ng selda ang nasa 405 na inmate para mapasok ang selda ng mga ito.

Dito nagkaroon ng pagkakataon ang mga operatiba na gibain ang mga pader at konkretong flooring ng mga selda kung saan nadiskubre nila ang “armory” sa loob ng bilangguan.

Ilan sa tumambad sa mga awtoridad ang isang .38 caliber na baril at mga bala nito, 700 gramo ng marijuana bricks, 24 piraso ng marijuana sachets at paraphernalia, 99 piraso ng tobacco, 84 na mga patalim, 30 ice pick, mga pana at mga bala nito, at limang cellphone.

Ito na umano ang pinakamaraming nakumpisaka na kontrabando sa Quezon City Jail Male Dormitory.

Ang pagkakatunton umano sa lokasyon at pinagtataguan ng ilegal na droga ay resulta ng ilang buwang surveillance at covert operation sa loob.

Ayon sa mga awtoridad, ang mga nagsimula ng riot at nakuhanan ng mga kontrabando ay pwedeng hindi mabigyan ng good conduct time allowance (GCTA).—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News