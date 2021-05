Trailer truck sumalpok sa concrete barrier sa EDSA-Taft

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Bumangga ang isang 22-wheeler trailer truck sa concrete barrier sa bus lane ng EDSA carousel sa EDSA-Taft bahagi ng Pasay City Martes ng umaga.

Inararo ng truck ang 10 barrier at inokupa ang isang linya sa northbound lane ng EDSA. Nalimitahan sa dalawang lane lang ang nadaanan ng mga motorista lalo’t may bike lane pang nakalaan sa kanang bahagi ng EDSA.

Dahil sa aksidente, bumagal ang daloy ng trapiko at apektado ang mga motorista mula Taft Avenue at Roxas Boulevard.

Ipinatupad naman ang stop ang go system para makalusot din ang mga motorista mula Aurora Boulevard lalo’t maraming motorista roon ang galing ng airport.

Ayon sa driver ng truck, nagitgit siya at bumulaga sa kaniya ang mga barrier.

Napansin naman ni EDSA Traffic czar Bong Nebrija na naka-tsinelas ang driver, imbes na nakasapatos tuwing bibiyahe. Mas mahirap aniya ang magmaneho kung hindi nakasapatos at paglabag aniya ito sa dress code na may multang P500 para sa first offense.

Sinabi rin niyang responsibilidad ng mga operators na i-check ang kanilang driver kung sumusunod ba sila sa dress code at lalo na kung nasa kondisyon sila bago bumiyahe.

Iminungkahi rin niyang dalhin sa Highway Patrol Group ang driver at kasuhan ng reckless imprudence resulting in damage to property dahil sa perwisyong idinulot nito sa mga motorista.

Higit isang oras din bago natanggal ang truck sa EDSA na iimpound muna ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

- TeleRadyo 18 May 2021