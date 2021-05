PGH tumatanggap na muli ng COVID-19 patients

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Muling tumatanggap ng COVID-19 patients ang Philippine General Hospital ngayong Martes, dalawang araw matapos sumiklab ang sunog na tumupok sa sterlization area sa ikatlong palapag ng ospital.

Nasa ibang bahagi pa rin ng ospital nananatili ang ibang mga pasyente na hindi COVID-19 related dahil ang mga kwarto ay amoy usok pa rin.

Sa halos 500 pasyenteng kinailangang ilikas noong Linggo, ang hindi pa naibabalik sa ospital ay ang 14 na sanggol na mananatili sa Ospital ng Sta. Ana at Fabella Hospital dahil sa kanilang kritikal na kondisyon.

Lunes nang dumating sina National Task Force deputy chief implementor Sec. Vince Dizon, vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. Public Works Sec. Mark Villar, Manila Mayor Isko Moreno at iba pang opisyal para umalalay sa mga kailangan ng ospital.

"We'll know in a few days when the structural integrity assessment comes out. Ang nakikita namin ngayon, superficial lang, kung ano yung nasunog. Pero kailangang malaman kung anong effects sa basic structure. Kung wala namang effect sa basic structure, mabilis naman ang repair," ayon kay Villar.

Humingi naman ng tulong si Moreno sa lahat ng lactating mothers para sa donasyon ng breastmilk para sa mga sanggol.

Ayon kay Dr. Gap Legaspi, hospital director, nasa P60 milyon ang halaga na hospital equipment ang nasira sa sunog.

Tuloy-tuloy pa rin naman ang ibang serbisyo ng ospital tulad ng outpatient department, eye center at cancer institute.

Dagdag pa ni Legaspi na maaaring abutin ng 3 hanggang 4 na buwan bago tuluyang bumalik sa full operations ang bahagi ng ospital na naapektuhan ng sunog.

Minomonitor naman ng Department of Health ang iba pang mga ospital upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente.

