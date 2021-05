Dagdag singil sa toll fee sa NLEX, umpisa na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Simula na ngayong Martes ang unang araw ng pagpapatupad ng toll hike o pagtataas ng singil sa toll sa mga motoristang dadaan sa North Luzon Expressway (NLEX).

Sa mga open system na toll plaza gaya sa Bocaue ay P2.00 ang dagdag singil sa mga Class 1 vehicles tulad ng mga kotse; P3.00 naman sa Class 2 vehicles gaya ng bus at maliliit na truck; at P4.00 sa mga Class 3 vehicles o mga malalaking truck.

Kung bibiyahe from end-to-end ay aabutin ng P6.00 ang dagdag singil sa Class 1 vehicles mula Balintawak hanggang Sta. Ines; P14.00 naman sa Class 2 vehicles; at P16.00 sa Class 3 vehicles.

Hati naman ang reaksiyon ng ilang motorista at may ilan ang nagsabing bakit ngayon pa nagtaas ng singil kung kailangan may pandemya. Pero ayon sa Toll Regulatory Board na matagal na ito dapat at nataon lang na may pandemya. Dahan-dahan naman ang pagtaas at ayon sa TRB ay hindi naman ganun kalaki ang dagdag-singil.

Sa susunod na taon ay inaasahan na tataas pa ang singil sa toll.

Ayon sa NLEX, may benepisyo naman ang pagtataas ng toll tulad ng mga proyekto nila gaya ng NLEX-SLEX connector road at ang harbor link.

- TeleRadyo 18 Mayo 2021