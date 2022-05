Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Tumitindi ang pangre-red-tag sa mga estudyante ng University of the Philippines, ayon sa student council ng Diliman campus nito.

Saad ni Jonas Angelo Abadilla, chairperson ng UP Diliman student council, ang walang basehang paratang na pinamumugaran ng mga komunista ang UP ay hindi na nawala at nagiging malakas pa laban sa mga progresibong mga estudyante nito.

Aniya, dapat tigilan ang pagmamanman sa komunidad ng UP. Campaign season pa lang umano ay naging matindi na ang pag-atake sa mga estudyante dahil sa pagbibigay ng opinyon nila sa darating na administrasiyon.

Natatakot na rin umano ang mga magulang sa maaaring kalagyan ng kanilang anak na nag-aaral dahil sa red-tagging.—SRO, TeleRadyo, Mayo 16, 2022