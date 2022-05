Marcos inudyukan na suspindihin ang fuel excise tax

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Muling inihirit ng isang grupo ng mga tsuper ang pagsuspinde ng pagpataw ng excise tax sa produktong petrolyo.

Ayon kay PISTON national president Mody Floranda, maliit lang ang ibinaba ng mga presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo kumpara sa mga itinaas nito noong mga nakaraang buwan.

“Kapag tiningnan po natin yung rollback na yung sinasabi nilang P3 ay maliit po na porsiyento lamang doon sa malaking tinaas nila ‘no na presyo po ng petrolyo na kung titingnan po natin, ay noong nakaraang linggo eh nagtaas po ng P4.20 sa gasolina,” aniya.

“Ang panawagan po namin ay doon sa papasok na administrasyon, ay kagyat na rebisahin yung batas na Oil Deregulation Law o isuspinde muna, or ibasura yung Oil Deregulation Law, yung TRAIN Law, yung e-VAT tsaka yung excise tax sa produktong petrolyo.”

“Para at least ay makaagapay o maka-angat-angat man lamang yung kabuhayan, hindi lamang ng mga drayber at operator kundi lahat ng ating mga mamamayan.”

Kuwento ni Floranda, nasa P300 na lang ngayon ang naiuuwi ng mga drayber mula sa 12-18 oras ng pamamasada.

“Sa ngayon po yung malinis na kita, sa loob po ng 12-18 hours…ay P300 po yung nauuwi ng ating mga drayber sa loob ng ganoon kahabang oras na biyahe.”

Ito’y sa kabila ng pagbaba na ng boundary na kanilang binabayad sa mga operator.

“Sa ngayon po ay mababa na yung ibinaba ng mga operator yung kanilang boundary, yung dati pong P900 ay ginawa na lang P700.”

Ayon kay Floranda, malaking tulong sa mga drayber ang pagsususpinde ng fuel excise tax.

“Doon sa bahagi po ng excise tax ay pag ito ay nasuspinde automatic na may, meron pong P6/liter sa diesel po, at P10 naman sa presyo po ng gasolina.”

“Kaya’t kung tititngnan po natin, kung ito ay masususpinde, kami po kung halimbawa’y nagko-consume ng 20L per day, eh pero po madadagdag na halos P365 sa kinikita ng mga drayber at operator, at makakatulong ito sa mamamayan [sa] mga pangunahing mga bilihin,” paliwanag niya.

Nanawagan si Floranda sa Bureau of Internal Revenue na habulin ang iba pang mga maaaring pagkunan ng buwis ng pamahalaan.

“Ang sinasabi ng gobyerno, kaya ayaw nilang tanggalin yung excise tax sa langis dahil mawawala nga yung P31 million per day na na-incur ng gobyerno. Pero ang buwis naman po ng ating pamahalaan ay hindi lang naman nakukuha sa usapin ng langis,” aniya.

“Nandyan po yung malalaking mga negosyante na dapat ito yung isa pangunahing hinahabol ng gobyerno na magbayad talaga na sapat na mga buwi, dahil ang usapin po ng pagtaas ng produktong petrolyo, sabi nga natin ang sinasagasaan nito yung mga maliliit eh, yung nasa mga laylayan, yung mga kapos ang kita.”

“Kayat marapat lamang na sa bahagi ng BIR ay habulin talaga nila yung mga malalaking negosyante na magbayad ng sapat na buwis,” diin niya.

--TeleRadyo, 17 May 2022