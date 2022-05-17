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Ilang barangay sa Lemery, nakaranas ng baha, landslide

ABS-CBN News

Posted at May 17 2022 08:35 PM

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Nakaranas ng baha at landslide ang 6 na barangay sa Lemery, Batangas. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Martes, 17 Mayo 2022

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