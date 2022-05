Watch more News on iWantTFC

Ano nga ba ang basehan sa pagpili ng gabinete ng Pangulo ng bansa?

Ayon kay Dan Saguil, associate professor at dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, maraming kailangan konsiderasyon sa pagpili ng gabinete para sa darating na administrasiyon.

Saad ni Saguil, kailangan makita ang mangyayari sa kinakabukasan. Hindi umano pwedeng kontra sa plano ng pangulo ang gabinete nito.

Diin niya, kailangan mula sa iba't ibang sektor ang makukuhang miyembro ng gabinete.—SRO, TeleRadyo, Mayo 17, 2022