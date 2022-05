AFP ikinatuwa ang fixed term na tutulong umano sa pagpapalakas ng hukbo

Watch more News on iWantTFC

Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas para sa 3 taong fixed term ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Ikinalugod ng AFP at mga mambabatas ang hakbang na ito ng Palasyo. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Martes, 17 Mayo 2022