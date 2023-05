PH airspace isasara nang 2 oras sa Mayo 17

Watch more on iWantTFC

Muling isasara ang Philippine airspace nang 2 oras simula madaling araw ng Miyerkoles. Papalitan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang uninterruptible power supply units ng air traffic management system ng bansa para maiwasang maulit ang aberyang nakaapekto sa mga biyahe at operasyon ng mga paliparan noong Bagong Taon. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Martes, 16 Mayo 2023