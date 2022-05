Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Masiglang nagdiwang ng piyesta ang ilang residente sa Maynila Linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw.

Kung tutuusin, hindi naman na panibago ang mga ganitong pagtitipon mula nang nag-Alert Level 1.

Sa Maynila, base sa binabang utos ni Mayor Isko Moreno na Batas Pambansa 880 noong nakaraang linggo maaaring magsagawa ng public gathering basta may permit mula sa lokal na pamahalaan.

Ang problema lang, kapansin-pansin na walang suot na face mask ang halos lahat sa mga nagsasayawan sa gitna ng kalsada.

Karamihan ay mga dalagita at binatilyo ang dumayo sa street party kasabay ng tunggaan ng alak.

Sinisita naman ng mga opisyal ng barangay ang mga kabataan na nagkakatuwaan.

Ang mga walang face mask, pinauwi ng mga barangay.

Paliwanag ng isa sa mga dumalo sa street party, ito ang unang beses kasi mula ng pandemya na nakapagdiwang sila ng piyesta.

Kung dati raw may nga pa-games at contest, ngayon, kaniya-kaniyang sayawan at kainan na lamang ang mga residente. Dagdag pa niya, hindi sila nagsama ng mga taga-ibang lugar dahil kinakabahan raw sila umano sa panibagong subvariant ng COVID-19.

Nitong Biyernes inanusyo ng Department of Health na may 2 indibidwal ang nahawaan ng BA.2.12.1 subvariant ng omicron sa Metro Manila.

Mayroong naitalang 25 na aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila nitong Linggo, ayon sa Public Information Office.

--TeleRadyo, 16 May 2022