Holdap sa delivery rider napigilan ng kapwa rider

Perfect timing ang natanggap na tulong ng isang delivery app rider habang hinoldap siya ng dalawang lalaki sa bahagi ng Road 32 sa Barangay Project 6 sa Quezon City.

Ayon sa report ng QCPD, 2 lalaki ang lumapit sa biktima bandang alas 2 ng madaling araw habang naghahanap ang rider ng address na hahatiran ng inorder na pagkain.

Ang isa sa mga suspek tinutukan siya ng patalim sa leeg habang ang isa naman hinawakan ang kanyang mga kamay.

Sakto naman na dumaan din sa lugar at nakita ito ng kapwa niya delivery app rider at walang pag aalinlangan binundol ang isa sa mga suspek.

Dito na nagkaroon ng komosyon.

Habang nangyayari ang pambuno ng mga rider at holdaper nataon din dumaan ang mga rumorondang pulis ng PCP 1 ng Station 15 kaya agad na naaresto ang mga suspek na may edad 18 at 20 anyos.

Ayon kay QCPD Station 15 Station Commander, Lt Colonel Norman Florentino, dayo sa lugar ang mga suspek. Iniimbestigahan nila ngayon kung paano at bakit napunta sa Quezon City ang mga ito.

Payo ni Lt Colonel Florentino sa mga Kapamilya natin delivery app rider, doble ingat lalo pa kung disoras ng gabi ang delivery

Naisampa na ang kasong robbery sa dalawang suspek