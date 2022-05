Watch more News on iWantTFC

May dalawang linggo na lang bago matapos ang libreng sakay dito sa MRT-3, may mga pahabol na pwedeng makagamit ng libreng sakay dito sa tren.

Simula noong weekend, hindi lang mga tao kundi maging mga fur babies ay pwede na rin sumakay sa MRT-3.

Ito'y matapos inanunsyo ng pamunuan ng MRT-3 na pinahihintuluan na nilang makasakay ang ilang domesticated animals gaya ng mga aso at pusa.

Kinakailangan lang na nakasuot ng diaper ang mga alagang hayop at nakalagay sa enclosed pet carrier na may sukat na hindi lalagpas sa 2ft. by 2ft. ang laki.

Isang alagang hayop lamang kada pasahero ang maaaring isakay sa MRT-3. Hindi rin maaaring pakainin ang hayop sa biyahe, at hindi ito dapat na umukopa ng upuang nakalaan para sa ibang pasahero.

Kailangan ding punan ng mga pet owners ang isang waiver form na nagsasaad na walang anumang pananagutan ang MRT-3 para anumang pagkawala o pinsala na dulot ng pagsakay ng alagang hayop sa tren.

