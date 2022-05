2 Makati City Hall employees arestado matapos magnakaw ng motorsiklo

Watch more News on iWantTFC

Arestado ang 2 lalaking empleyado ng Makati City Hall matapos umano masangkot sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa nasabing lungsod.

Ani NBI-Officer-In-Charge, Director Eric Distor, dating OIC ng Makati City impounding unit ang isa sa mga suspek habang ang isa naman ay nagtatrabaho sa General Services Department.

Nagkasa ng operasyon ang NBI dahil sa reklamo na kanilang natanggap noong taong 2018 mula sa isang may-ari ng big bike na si Alyas "John."

Ayon sa biktima, kinumpiska ang kaniyang motorsiklo ng mga nasabing suspek habang sila ang nagsasagawa ng checkpoint sa Barangay Pio del Pilar.

Nang subukang tubusin ni "John" ang kaniyang motorsiklo sa impounding unit ay sinabihan siya na nawawala umano ang kaniyang motorsiklo.

Nakakuha ng search warrant ang mga tauhan ng NBI matapos ang ilang linggo surveillance sa mga suspek at kalaunan ay narecover nila ang nakaw na motorsiklo sa BarangayTaliba, San Luis, Batangas.

Iginiit ng suspek na binili niya sa isang public auction ang nasabing motorsiklo at nagpakita ng resibo pero kalaunan ay lumitaw sa imbestigasyon ng NBI na peke ang nasabing dokumento.

Mahaharap sa kasong carnapping, kasong administratibo at maging paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa ilalim ng Revised Penal Code ang mga suspek.