Peace consultant na si Rafael Baylosis itinangging miyembro siya ng CPP-NPA

Watch more in iWantTFC

Nagsalita na sa ABS-CBN News ang isa sa umano'y communist leaders na binansagang terorista ng Anti-Terrorism Council. Napatunayan na umano sa korte na wala siyang kaugnayan sa Communist Party of the Philippines-New People's Army-National Democratic Front of the Philippines. Pero mas inaalala niya ngayon ang epekto umano nito sa usapang pangkapayapaan. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Linggo, 16 Mayo 2021