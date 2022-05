Watch more News on iWantTFC

Nagbunyi ang buong komunidad ng University of the Philippines sa Diliman campus, sa unang tagumpay ng UP Fighting Maroons sa UAAP men's basketball championship matapos ang 36 na taon. Nagpasalamat ang koponan sa lahat ng sumuporta sa kanila. Ngayon pa lang, naghahanda na sila para sa susunod na UAAP season. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Linggo, 15 Mayo 2022