Pinoy caregiver sa Israel nangangamba pero tiwalang may proteksyon sa gitna ng gulo

MAYNILA - Kahit may pangamba, tiwala ang isang Pilipinong nagtatrabaho sa bansang Israel na ligtas siya at mga kasama sa kabila ng gulo sa pagitan nito at ng Palestine.

“Hindi maaalis sa amin ang pangamba. Pero sa ngayon, ang sitwasyon dito nakokontrol naman po, wala pa naman pong ganung problema, kaya pa naman kasi ang Israel po talaga, high-tech ang technology nito, bago bumagsak ang missile, magsa-siren siya 2 minutes before kaya kailangang makatakbo kami sa shelter,” pahayag ng OFW na si Bernard Ador Tucay.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Sabado, inamin ni Tucay na mahirap at talagang nakakatensiyon ang sitwasyon sa naturang bansa lalo pa’t hindi lamang sarili nila ang kargo nila dahil mayroon din silang mga inaalagaang employer.

“Bukod sa bilang caregiver po hindi lang kami ang tumatakbo papunta doon (shelter), dinadala din namin mga employer namin kaso mahirap 'yung 2 minutes, parang kulang, lalo na kung ang employer namin bed-ridden itatayo namin sa kama ililipat sa wheelchair and then itatakbo namin doon. Bago sumabog 'yung missile hindi pa kami makapasok dahil kailangan pa naming dalhin ang mga alaga namin,” sabi niya.

Dumating sa Israel si Tucay bilang caregiver taong 2006. Pero ito na aniya sa palagay niya ang matinding naranasan niyang gulong pinagdadaanan ng bansa.

“From 2011, 2012 until 2014 yung last war wala sa thousands 'yung rocket pero ngayon, in 4 days nasa 1,700 rockets ang pinadala nila kaya 'yung ibang rockets po may lumusot, 'yung iba malapit sa bahay namin kasi hindi na-intercept ng Iron Dome sa sobrang dami,” kwento niya.

Patuloy ang gulo sa gitna ng Israel at Palestine na matagal nang may alitan. Ipinaglalaban ng Palestine na maging independent state ito, at may mga pamilyang Palestino na nanganganib na mapaalis sa kanilang mga bahay sa East Jerusalem na gustong okupahin ng Israeli settlers.

Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, wala pang Pilipinong naiulat na nasaktan o nasawi sa gulo, na sinasabing pinakamalalang bakbakan sa pagitan ng Israel at Palestine sa loob ng 7 taon.

Ayon kay Tucay, nananaig pa rin ang tiwala nila na poprotektahan sila ng bansang Israel.

Aniya, “100 percent po ang tiwala ko dito."

"Lahat po dito, foreign worker man o citizen nila, parehas ang turing nila. Kailangang mailigtas ang isa, maligtas ang lahat,” sabi niya.

Sa kabila ng tensiyon, sinabi ni Tucay na maganda ang magtrabaho sa Israel lalo na sa mga caregiver.

“Napakaganda ng trabaho dito lalo na sa caregiving sector, talagang the best po pati pasahod, benefits, maganda po dito sa Israel kumpara sa ibang lugar,” sabi niya.

Hindi rin naman aniya nagkukulang ang embahada ng Pilipinas sa Israel na patuloy na nagpapaalala sa mga Pilipino doon.

"Meron silang hotline at lagi silang nagpapaalala kung saan bawal pumunta, saan kayo mag-stay at kung kailangan talaga ng rescue meron po silang hotline para tawagan. Sa ngayon wala pang exit plan," sabi niya.

Hinikayat naman niya ang mga pamilya ng kapwa OFW sa Israel na huwag mag-alala pero ipagpatuloy pa ring ipagdasal ang kanilang kaligtasan.

“Pinaka the best po kamustahin niyo po sila lagi at palagi niyo po kaming ipagdasal at lagi niyong suportahan pamilya niyo sa abroad lalo na dito sa Israel sa oras ng ganitong sitwasyon,” sabi niya.

- TeleRadyo 15 Mayo 2021