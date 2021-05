Pagkakaroon ng vaccine pass 'di malayong mangyari: Galvez

Watch more in iWantTFC

Hindi malayong obligahin ang pagkakaroon ng vaccine pass ng mga tao sa hinaharap kaya’t hiling ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr., gawing responsibilidad ng mga Pilipino ang magpabakuna para na rin sa kaligtasan nila at ng kanilang pamilya.

“Darating ang araw na ang vaccine pass magiging global requirement. Nakita natin sa mga OFWs hindi sila makalabas, 'yung mga seafarers natin hindi makasampa 'pag walang vaccine,” sabi ni Galvez.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Galvez na ganito rin ang kaniyang nakikitang posibleng mangyari sa bansa.

“Projection ko some of the employers and some of the establishments will require 'yung vaccine dahil they want to preserve the economy, preserve the activity, preserve the institution. Responsibility ng isang Pilipino, ng isang bansa kailangan lahat tayo vaccinated,” sabi niya.

Ito rin aniya ang dahilan kung bakit nais nilang isama sa vaccination plan ng bansa ang mga kabataan 17 years old at pababa.

“Kasi 29 million 'yan, it’s a very sizeable amount of population,” sabi niya.

Nagsasagawa naman aniya sa ngayon ng trials ang mga pharmaceutical companies tungkol dito.

“Ang vaccine na gumagawa ng study is 'yung Pfizer at 'yung AstraZeneca. Sa Canada, in-experiment na nila 'yung sa 12 and above and then sa US, I believe bumaba na rin sila sa 15 and above. And 'yung sa Israel tinitingnan natin 'yung success na bumaba sila sa 12 and below,” sabi niya.

Moral obligation aniya ng bawat Pilipino ang magpabakuna kontra COVID-19.

“Sa akin, dapat mandatory at obligatory. It is the moral obligation of everybody to protect yourself and your family,” sabi niya.

Limitado pa rin ang suplay ng COVID-19 sa bansa. Target ng gobyerno na mabakunahan ang 70 milyong Pilipino para magkaroon ng herd immunity kontra sa virus.

- TeleRadyo 15 Mayo 2021