Kahit bumababa mga kaso ng COVID-19, publiko dapat mag-ingat sa banta ng mga variant

Hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko kahit na gumaganda na ang sitwasyon sa mga ospital dahil nandyan pa rin ang banta ng variants ang COVID-19.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, nagkaroon ng makabuluhang pagbaba sa bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 na naa-admit sa mga pagamutan, maging sa mga government hospital.

“Malaking bagay kasi at least nakaluwang na tayo in terms of occupancy and nakakapahinga na rin itong mga health care workers natin. Still, we continue to get cases but not as alarming as that 2 weeks or 3 weeks ago” sabi ni Solante.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Solante na importante pa rin ang patuloy na surveillance at testing para malaman ang status ng mga variant ng COVID-19, partikular ng Indian variant.

May 2 nang kumpirmadong Pilipinong dumating sa bansa na may COVID-19 variant na unang nakita sa India, kung saan libo-libo ang namamatay araw-araw dahil sa sakit.

“Alam natin na ang Indian variant is known to be the cause of surge of cases sa ibang bansa so we need to be alert on this matter saka napaka-importenate 'yung pag-iingat, nandoon pa rin kahit sabihin nating GCQ (General Community Quarantine)," aniya.

"We need to practice and strictly implement talaga itong mga health protocols na ipapa-implement ng gobyerno,” sabi niya.

Nasa ilalim na ngayon ng heightened GCQ ang Metro Manila at karatig bayan ng Cavite, Bulacan, Rizal at Laguna. Pero paalala ni Solante na huwag nang hayaan pang magkaroon muli ng pagtaas ng kaso dahil sa pagluluwag ng quarantine status.

“Nangyari na 'yan several times na kapag niluwagan natin ang quarantine tumataas ang mga kaso. Na-experience na natin itong variant-driven surge of cases, mas mataas talaga ang hawahan at tumataas ang kaso. Ayaw na natin sanang mangyari ito,” sabi niya.

- TeleRadyo 15 Mayo 2021