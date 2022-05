Watch more News on iWantTFC

Arestado ang isang suspek sa pagpatay sa isang vendor matapos balikan umano ang pinangyarihan ng krimen sa Taguig.

Mayo a dos dakong alas dos ng madaling araw nang barilin ng suspek ang isang 38-anyos na vendor sa Visayas Street, South Signal, Taguig City.

Ayon sa isang testigo, nag midnight snack lang ng panahon na yon ang biktima nang barilin siya sa likod ng nakabisikletang suspek.

Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng 4 na tama ng bala sa likod ng caliber-38 na baril.

Makalipas naman ang 10 araw, eksakto kahapon yan nag conduct ng operasyon ang Taguig City police sa parehong lugar dahil may report na may nagaganap na krimen.

Dito mamataan ng pulisya ang kahina-hinalang lalaki na may itinatago umanong baril. Agad siyang inaresto at nakuha sa kanya ang caliber-38 na baril.

Nang dalhin na sa presinto para sampahan ng kaso para sa illegal possession of firearms at election gun ban, napag-alaman ng otoridad na siya rin ang suspek sa pagbaril nga sa vendor noong May 2.

Ayon kay Police Colonel Robert Baesa, Taguig police chief, positibong kinilala ng testigo ang suspek.

ABS-CBN News, May 13, 2022